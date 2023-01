A Sanepar informa que, amanhã, fará interligação de rede nova em Curitiba, que pode afetar o abastecimento de água no Cajuru. O serviço será feito das 8h ao meio-dia, e a normalização do abastecimento deve ocorrer em torno das 14 horas.



Já na na quinta-feira, a emrpesa fará interligação de rede nova em Curitiba, que pode afetar o abastecimento com falta de água e/ou oscilação de pressão na rede nos bairros Campo Comprido e Bacacheri. O serviço será feito das 8h às 16h, e a normalização do abastecimento deve ocorrer, de forma gradativa, até as 20h.



Em situações como esta, a orientação é que se faça uso econômico da água, priorizando alimentação e higiene pessoal.