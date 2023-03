Franklin de Freitas

As comemorações pelos 330 anos de Curitiba começaram, ontem, com a apresentação do Auto da Fundação da cidade na Rua da Cidadania do Bairro Novo, no Tatuquara. O Auto da Fundação que estreou no Bairro Novo vai passar por todas as regionais. Nesta semana ainda será apresentado nas Ruas da Cidadania do Tatuquara (hoje) e Boqueirão (amanhã).



O mesmo espetáculo, mas em versão ampliada, será exibido nos fins de semana no Memorial de Curitiba, no Passeio Público, na Câmara Municipal e no Teatro da Vila.

Até o aniversário de Curitiba, dia 29 de março, estão programados diversas ações na cidade, com inaugurações, espetáculos e atividades para a população.