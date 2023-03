Início da aplicação da vacina bivalente contra a covid em gestantes e puérperas, na Unidade de Saúde Mãe Curitibana. Na imagem, Carolina Fonteneli. Curitiba, 17/03/2023. Foto: Pedro Ribas/SMCS

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) iniciou nesta sexta-feira (17/3) a aplicação da vacina bivalente contra a covid em gestantes e puérperas (mulheres que estão no período de até 45 dias após o parto). Para a enfermeira Ana Clara Gomes, 22 anos, que teve o filho há uma semana, a vacinação vai além do autocuidado.

“Além de manter a minha imunidade, posso preservar a segurança do meu filho, minha prioridade”, observou ela, que tomou a vacina na unidade de saúde Mãe Curitibana, no bairro São Francisco.

A engenheira cívil Carolina Fonteneli, 33 anos, teve Rafael há seis dias e também pensa assim. “A minha proteção fica em segundo lugar. Agora, em primeiro lugar, é passar a proteção para o meu bebê”, disse ela.

Também enfermeira, Gisele Weissheimer, 33 anos, trabalha na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) neonatal do complexo do Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná (UFPR). No sétimo mês de gestação, ela destaca a importância social da vacinação.

“É uma proteção a mais, né? Tanto para a gestante quanto para o desenvolvimento de anticorpos de proteção do bebê. As pessoas precisam ter consciência e responsabilidade social de vir tomar as vacinas. Você está se protegendo e também protegendo outras pessoas”, afirmou Gisele.

Serão vacinadas com este reforço gestantes (em qualquer idade gestacional) e puérperas com 12 anos ou mais. O novo chamamento contempla 15 mil mulheres.

“Chegou a vez das nossas gestantes e puérperas retornarem aos postos de saúde para tomar a vacina novamente e receber outra camada de proteção”, enfatiza a secretária municipal da Saúde, Beatriz Battistella.

Disponibilidade

A vacina bivalente estará disponível para o novo público e os anteriormente convocados em 107 postos de saúde, das 8h às 17h, de segunda a sexta-feira. Os endereços podem ser conferidos no site Imuniza Já Curitiba.

A SMS orienta a população para que, na medida do possível, evite buscar a vacinação nas unidades mais centrais, cujo movimento é maior, e priorize as demais.

Para receber o reforço da vacina bivalente anticovid é necessário, além de se enquadrar nos critérios de convocação do público, ter tomado ao menos duas doses da vacina anticovid anteriormente e ter no mínimo 120 dias de intervalo desde a última aplicação.

Comprovante

Para receber a vacina, a gestante precisa apresentar carteirinha de pré-natal (SUS ou particular) ou resultado positivo de laboratório para exame de gravidez com o nome da paciente.

Já as puérperas podem apresentar como comprovante a certidão de nascimento, Carteira da Criança, declaração médica ou declaração do hospital que comprove a sua condição.

Bivalente

A vacina bivalente é a segunda geração do imunizante, porque possui em sua composição a cepa original e subvariantes da Ômicron, que têm registrado maior circulação nos últimos meses. Assim, a nova dose de reforço traz mais uma camada de proteção para a população vulnerável.

“Essas vacinas são consideradas mais atualizadas e, por isso, mais eficazes. Elas reduzem a probabilidade de quadros graves e mortes porque protegem contra a Ômicron e suas subvariantes, que estão circulando no momento”, explica o diretor de Epidemiologia da Secretaria Municipal da Saúde de Curitiba, Alcides Oliveira.

Orientações para receber a vacina

O público convocado para o reforço com a vacina bivalente recebe uma mensagem pelo Aplicativo Saúde Já Curitiba. Para aqueles que não puderem comparecer nas datas estipuladas, a SMS oferece repescagem contínua nas unidades de saúde.

Pessoas que tiveram covid-19 devem aguardar pelo menos quatro semanas após o início dos sintomas para se vacinar. No caso de pessoas que tiveram outras doenças, a orientação é que aguardem a ausência de sintomas.

Atualização cadastral

As pessoas que receberam alguma dose da vacina anticovid fora da capital paranaense precisam atualizar seu prontuário eletrônico junto à Central Saúde Já Curitiba. Para isso, é preciso enviar antecipadamente por e-mail um documento pessoal com foto, a carteira de vacinação e comprovante de endereço para que o cadastro esteja em dia. O endereço é smscentral@sms.curitiba.pr.gov.br.

Outros públicos

Veja todos os públicos já convocados para receber o reforço da vacina bivalente: