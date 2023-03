Campanha teve lançamento estadual ontem (Valquir Aureliano)

Curitiba abre hoje a campanha de vacinação contra a gripe de 2023. Estão convocadas, neste primeiro momento na capital paranaense, pessoas com 60 anos ou mais e também crianças de 6 meses a menores de 6 anos (5 anos, 11 meses e 29 dias).



O público convocado neste primeiro momento em Curitiba soma 452 mil pessoas. A Prefeitura de Curitiba recebeu da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) uma primeira remessa 61.400 doses, que serão aplicadas até o fim dos estoques. O município aguarda o envio de nova remessa do imunizante pela Sesa.



No Paraná a 25ª Campanha de Vacinação contra a gripe começou ontem, com o objetivo de vacinar 4,6 milhões de paranaenses. A campanha nacional começa em 10 de abril.



De acordo com a Secretaria Municipal da Saúde de Curitiba, demais grupos prioritários serão chamados posteriormente, após o recebimento de novas doses.



A vacina contra a gripe oferecida pelo SUS é trivalente e protege contra a cepa da influenza B, influenza A H1N1 e influenza A H3N2 (que causou o surto mais recente de gripe no último ano).



A vacina estará disponível, de segunda a sexta, das 8h às 17h, em 107 unidades de saúde para o público com 60 anos ou mais. Crianças de 6 meses a menores de 6 anos poderão se vacinar nestas mesmas unidades, com exceção da US Ouvidor Pardinho.



A vacina é contraindicada para menores de 6 meses e também para pessoas que tiveram reação anafilática grave em doses anteriores. Para se vacinar, é preciso apresentar documento de identificação.