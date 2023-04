SMCS

Desde a noite de ontem a Prefeitura de Curitiba intensificou os serviços de abordagem social e de acolhimento de pessoas em situação de rua. O trabalho — que já acontece 24 horas por dia, durante toda a semana — será reforçado até a manhã de sábado, em função da chegada da primeira onda de frio à cidade, que deverá derrubar as temperaturas a mínimas de 8ºC.



O município passa a contar com 1.407 vagas para acolhimento (100 emergenciais), distribuídas em 31 unidade que ofertam cama, local para higiene, alimentação e roupas limpas.

O reforço é acionado sempre que as temperaturas caem muito.