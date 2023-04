Atravessar um cruzamento movimentado costuma ser um desafio para pessoas com dificuldades de locomoção e deficientes visuais. Por isso, a Prefeitura de Curitiba instalou, em 29 cruzamentos da cidade, semáforos sonoros para proporcionar mais segurança. Para acionar o sinal sonoro do semáforo, o usuário deve pressionar o botão por cerca de três segundos, até sentir uma vibração. As instruções para a utilização do aparelho por cegos estão em braile. O tempo de travessia pode ser prolongado se o pedestre tiver cartão-transporte de isento da Urbs. Basta encostar o cartão de isento no equipamento e automaticamente o semáforo ficará aberto por mais tempo.