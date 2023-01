(Cido Marques/FCC)

Curitiba já tem seu Cortejo Real do Carnaval 2023, que volta a acontecer presencialmente após dois anos de pandemia. Tradição na cidade que marca a abertura oficial da festa popular, a escolha do rei momo, da rainha e das princesas aconteceu na noite desta sexta-feira (27/1), numa animada festa no Memorial de Curitiba, no Largo da Ordem.

A faixa de Rei Momo ficou com Gustavo Henrique Ferreira Teixeira e a de Rainha foi para Paula Carolina Mello Galvão e as princesas escolhidas para completar o cortejo curitibano são Luciana Regina Jacinto e Eduarda Beatriz da Rocha Silva.



Os vencedores foram escolhidos por jurados, profissionais da área artística, convidados pela Comissão de Carnaval da Fundação Cultural de Curitiba (FCC). A festa da escolha do cortejo real foi animada pelo Bloco do Polakinho.

A presidente da Fundação Cultural de Curitiba, Ana Cristina de Castro, colocou a faixa no rei momo 2023, Gustavo Henrique Ferreira Teixeira. “A festa do povo volta para as ruas e avenidas, onde nasceu, e estou muito feliz com esse retorno, que começa aqui, no Memorial de Curitiba e com esse cortejo real tão deslumbrante”, destaca Ana Castro.

A rainha do Carnaval de Curitiba, Paula Carolina Mello Galvão , recebeu a faixa das mãos do diretor artístico da FCC, o teatrólogo Édson Bueno.

A escolha do Cortejo Real foi apenas o primeiro evento do carnaval curitibano deste ano. Agora, o Rei Momo, a Rainha e as Princesas passam a representar o carnaval da cidade, animando os ensaios das escolas de samba, o desfile na Avenida Marechal, bailes populares e o tradicional bloco Garibaldis e Sacis.