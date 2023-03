No mês das mulheres, problema chama a atenção pela escalada no consumo de bebidas alcóolicas: padrão de consumo perigoso (Franklin de Freitas)

Uma análise inédita divulgada recentemente pelo Centro de Informações sobre Saúde e Álcool (Cisa) mostra que o Brasil vem seguindo uma tendência mundial nada saudável, com avanço do consumo abusivo de álcool entre as mulheres. O levantamento, feito a partir de dados de fontes oficiais como o Datasus, o Vigitel (Sistema de Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico) e o SIM (Sistema de Informações sobre Mortalidade), revela que na última década o consumo abusivo teve variação média anual de 4,2%, com o Paraná sendo um dos destaques da pesquisa.



É que entre as capitais brasileiras, Curitiba registrou o maior aumento do consumo abusivo de álcool por mulheres no período de 2010 a 2020, apresentando uma variação média anual de 8%. Essa tendência de aumento também foi observada em mais 11 capitais, com São Paulo (+7,34%), Goiânia (+6,72%), Brasília (+5,57%), Manaus (+5,33%) e Florianópolis (+5,15%) aparecendo a seguir da capital paranaense



Não surpreende, então, que o Cisa aponta em sua análise que o Paraná é um dos estados que merece atenção especial em razão dos indicadores críticos.



“Esse é um dos padrões de consumo mais perigosos à saúde e está relacionado a maior risco de prejuízos imediatos, como intoxicação alcoólica, quedas, envolvimento em brigas, sexo desprotegido e amnésia alcoólica. Se frequente, pode aumentar o impacto negativo do álcool em diversos órgãos e sistemas, especialmente: trato gastrointestinal, fígado, pâncreas, sistema nervoso e sistema cardiovascular”, explica Arthur Guerra, psiquiatra e presidente do CISA, destacando ainda que, para proteger as gerações futuras de brasileiras, é preciso agir com ações de conscientização, orientação e prevenção.



“O aumento do consumo de álcool por mulheres é um fenômeno mundial, mas se quisermos proteger as novas gerações de brasileiras dos efeitos negativos desse uso abusivo, temos que agir agora com políticas públicas de prevenção, orientação e conscientização”, alerta o especialista.

O consumo abusivo de álcool ocorre quando as mulheres ingerem quatro ou mais doses de álcool em uma única ocasião, pelo menos uma vez no último mês. Uma dose padrão de álcool equivale a 14g de álcool puro, o que corresponde a 350 ml (uma lata) de cerveja, 150 ml (uma taça) de vinho ou 45 ml (shot) de destilado.



Dezesseis de cada 100 curitibanos consomem bebidas além da conta

Em 2010, os dados do Vigitel apontavam que 12,88% da população com mais de 18 anos havia consumido abusivamente bebidas alcoólicas. Em 2020, esse porcentual já havia subido para 16,44%, puxado principalmente pelo avanço desse tipo de comportamento entre as mulheres.



No primeiro ano analisado pelo Cisa, por exemplo, 5,57% das mulheres haviam apontado consumo excessivo de álcool, enquanto entre os homens esse porcentual era de 21,23%. Dez anos depois, essa proporção entre eles era de 21,57% e entre elas, de 12%.



Ou seja, enquanto entre os homens o consumo abusivo de álcool avançou 0,34 pontos porcentuais, entre as mulheres esse crescimento foi de 6,43 p.p.



Paraná tem a quarta maior taxa de óbitos femininos atribuíveis ao álcool

A análise do Cisa também mostra que o paraná foi, em 2020, o quarto estado com maior taxa de óbitos de mulheres atribuíveis ao álcool por 100 mil habitantes. Naquele ano, esse índice foi de 8,06 entre as paranaenses, consideravelmente acima da taxa nacional, de 7,3. Entre todas as unidades da federação, apenas o Rio Grande do Sul (8,2), o Espírito Santo (8,53) e o Rio de Janeiro (9,15) tiveram taxas maiores que a do Paraná.



Para a coordenadora do CISA, a socióloga Mariana Thibes, ter em mãos esse panorama detalhado sobre o uso de álcool é essencial para compreender as principais particularidades de cada região. “As mulheres devem ser uma das prioridades nas políticas públicas de prevenção ao uso nocivo de álcool e esses dados, além de valiosos para gestores públicos, mostram que precisamos avançar na redução desse consumo”.