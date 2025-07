(Franklin de Freitas)

O serviço de emergência de Curitiba recebeu um grande reforço. O prefeito de Curitiba, Eduardo Pimentel, entregou nesta segunda-feira (30) 20 novas ambulâncias para utilização na renovação da frota do Samu Curitibano. Cada veículo novo tem um valor de R$ 289 mil, totalizando um investimento de R$ 5,8 milhões.

Coube ao Ministério da Saúde o repasse das ambulâncias ao município. “Com essa parceria, quem ganha é a nossa população”, completou o prefeito.

Durante o evento, representantes da iniciativa Angels (organização global da Boehringer Ingelheim), entregaram ao prefeito e à secretária Tatiane a recertificação do Samu Curitiba, nível Diamond (o mais alto), dentro do programa Cidade Angels. O Cidade Angels é um programa da iniciativa Angels, uma organização global da Boehringer Ingelheim, com apoio da World Stroke Organization, que trabalha em prol da qualificação do atendimento ao acidente vascular cerebral (AVC) no mundo.



A certificação reconhece cidades comprometidas com a prevenção, tratamento e reabilitação de pacientes com AVC. Para receber a certificação, a capital e os seus serviços de saúde foram avaliados em critérios rigorosos. Entre eles, protocolos de atendimento, capacitação de profissionais de saúde e ações de conscientização pública.

O Samu, o Hospital de Clínicas e o Hospital Evangélico Mackenzie receberam certificação Diamond e o Hospital Santa Casa, Platinum, em 2024. As certificações demonstram que os serviços seguem os protocolos e têm profissionais treinados para reconhecer os sinais e intervir em caso de AVC.

Capital Angels

Além de Curitiba, atualmente, apenas sete municípios do Brasil têm a certificação de Cidade Angels: Ribeirão Preto (SP), Ituverava (SP), Gravataí (RS), Sapucaia do Sul (RS), Quixeramobim (CE), Serra Talhada (PE) e Joinville (SC). Fora do país já receberam esse reconhecimento também 28 municípios de 9 países: Chile, Espanha, Itália, Portugal, Polônia, Hungria, Ucrânia, República Tcheca e Vietnã. Entre as cidades certificadas estão Siena (Itália) e Hanói (Vietnã).

Recentemente, Curitiba recebeu a homenagem pela Iniciativa Angels durante o Congresso do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems), que aconteceu de 15 a 18 de junho em Belo Horizonte (MG), por ter sido a primeira capital Angels do mundo.

E agora, em 2025, num novo ciclo de certificação, que começa pela reavaliação dos serviços de saúde, o Samu recebe sua recertificação Diamond. Isso comprova que o serviço permanece atendendo os mais altos critérios da Iniciativa Angels.

Samu

O Samu Curitiba conta atualmente com 32 ambulâncias, sendo 26 da frota operacional e 6 reservas, além de 2 helicópteros (em parceria com Polícia Rodoviária Federa e Polícia Militar).

A Central Metropolitana 192 do Samu recebe em média 1.095 ligações por dia. Considerando os atendimentos em que há despacho de ambulância, há em média 541 atendimentos diários em toda a área de abrangência metropolitana de atuação.

Levando em conta apenas o Samu Curitiba, ocorrem em média 340 atendimentos com ambulância por dia. São 203 com ambulância de suporte básico, 43 com ambulâncias de suporte avançado ou helicópteros, para pacientes com maior gravidade, e outros 94 para deslocamento de pacientes entre um serviço de saúde e outro.