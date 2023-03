Divulgação/Assessoria de Imprensa

A Brasil ExpoFit chega neste fim de semana em Curitiba. A terceira edição da maior feira do Sul do Brasil acontece nesta sexta, sábado e domingo (10, 11 e 12 de março), no Parque Barigui.

Serão mais de 30 expositores dos mais diferentes segmentos, como alimentação saudável, moda fitness, nutrição, suplementos, equipamentos, acessórios e muito mais. Aulas de Zumba️, Strong Nation️ e spinning, com instrutores profissionais, também fazem parte da programação, de sexta a domingo.

Nesta edição os visitantes também poderão contar com o Espaço Kids, com tiro ao alvo, cama elástica e infláveis, para as crianças se divertirem acompanhadas por monitores.