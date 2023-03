Divulgação/Assessoria de Imprensa

Apesar da forte recessão da economia global, países como o Canadá têm apresentado sinais de recuperação de seu cenário econômico. Prova disso, é a movimentação em busca de contratação de mão de obra qualificada em diversas áreas, que inclui construção civil, saúde, RH, marketing, entre outras.

Como os empresários locais estão encontrando dificuldades para essas contratações, as portas se abrem aos imigrantes. E saber como aumentar as chances de contratação no Canadá, o processo de imigração e quais os requisitos exigidos por esses empregadores é a proposta da ExpoCanadá, evento gratuito que acontece em Curitiba, no dia 12 de março, das 14h às 18h, no Hotel Grand Mercure Curitiba Rayon – Rua Visconde de Nácar, 1424 – Centro – Curitiba.

Hoje o Canadá se depara com a falta de profissionais qualificados, especialmente em relação a algumas habilidades, mais conhecidas como soft skills, ou seja, aquelas que vão além das competências profissionais – são aquelas habilidades exigidas para resolução de situações diárias. Hoje, o país oferece mais de 1 milhão de vagas de empregos e, a cada ano, este número só cresce.

De acordo com estudos recentes, realizados pela The Canadian Press, 77% dos empregadores canadenses estão valorizando mais as “habilidades interpessoais”, como comunicação, flexibilidade e atenção aos detalhes, do que “habilidades técnicas”, como especialização ou conhecimento técnico profundos. Ao invés de focar somente no currículo de um candidato, as empresas canadenses estão preocupadas mais com o que o indivíduo pode agregar à equipe. “Eles buscam pessoas que são mais flexíveis, espírito de liderança (sem ser arrogante), comunicativas, capazes de resolver problemas com maior eficiência e agilidade, além de engajar a equipe a conquistar melhores resultados”, ressalta o proprietário da Six Education e organizador da ExpoCanada, Ed Santos.

Imigração e vistos de Residente Permanente (Permanent Residency) – Para empresas que enfrentam escassez de mão de obra, o Global Talent Stream, que faz parte do Programa de Trabalhadores Estrangeiros Temporários, oferece uma solução rápida. Os pedidos de autorizações de trabalho e vistos para o Canadá podem ser concluídos em até duas semanas.

Para quem pretende realizar todo o processo de imigração, há grandes oportunidades. De acordo com o departamento canadense – IRCC – Imigração, Refugiados e Cidadania, a meta do Canadá é conceder 447.055 vistos de Residente Permanente em 2023, e, em 2024, este número subirá para 451 mil.

Além de apresentar toda a documentação exigida pelos órgãos competentes, o candidato a imigração precisa ter: inglês fluente; qualificação profissional (reconhecida pelos órgãos regulatórios de cada profissão e de cada província); adaptabilidade à cultura do país e a alta adesão a soft skills.

Além disso, Ed alerta: “As pessoas interessadas em migrar para o Canadá precisam entender a cultura do país em todos os sentidos, principalmente, a corporativa. Por exemplo, aqui, se o profissional trabalhar muitas horas e não curtir a família, é visto como incompetente. A pessoa precisa ter uma vida equilibrada entre trabalho, família e lazer. Nenhuma empresa séria, que busca reter talentos, quer ser vista como exploradora de mão de obra, que não pagam benefícios, etc”, destaca Ed.

ExpoCanada 2023 – O Canadá está de portas abertas para receber brasileiros e todas as etnias. Quem estiver interessado em conhecer mais sobre o mercado de trabalho, imigração e profissões mais requisitadas no Canadá, é importante participar da ExpoCanada 2023, um evento totalmente gratuito, que será realizado, entre os dias 09 e 14 de março nas capitais: Porto Alegre (09); São Paulo (11), Curitiba (12) e Campo Grande (14). Participarão várias entidades educacionais canadenses (colleges, universidades, high school, idiomas e cursos profissionalizantes), empresários que darão dicas de como encontrar um bom emprego, etc. www.expocanada.com.br

Veja a agenda completa da ExpoCanadá:

Porto Alegre: dia 09 de março (quinta-feira) – das 19h às 22h

Local: Hotel Deville Prime Porto Alegre – Av. dos Estados, 1909 – Anchieta – Porto Alegre

São Paulo: dia 11 de março (sábado) – das 10h às 18h

Local: Blue Tree Transatlântico Convention Center

Avenida Cecília Lottenberg, 130 – Chácara Santo Antônio (zona sul)

Curitiba: dia 12 de março (domingo) – das 14h às 18h

Local: Hotel Grand Mercure Curitiba Rayon – Rua Visconde de Nácar, 1424 – Centro – Curitiba

Campo Grande: 14 de março (terça) – das 19h às 22h

Local: Hotel Deville Prime Campo Grande – av. Mato Grosso, 4250 – Carandá Bosque