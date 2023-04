Divulgação

A 6ª Mostra de Modelismo Ferroviário de Curitiba acontecerá neste final de semana, 15 e 16 de abril, na estação rodoferroviária da cidade, terá entrada franca e reunirá amantes deste hobby de várias cidades da região. Tanto no sábado quanto no domingo, o horário será das 9h30 às 17h30.



A realização desta sexta edição também tem o objetivo de prestar uma homenagem ao Dia do Ferroviário, comemorado em 30 de abril.



O evento é organizado pela Associação Paranaense de Ferromodelismo e Memória Ferroviária (APFMF), com apoio da Serra Verde Express e da Frateschi, única fabricante da América Latina de trens elétricos em miniaturas e réplicas de composições reais