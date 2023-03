Bruna Mereu

A Alright Beer, uma das principais cervejarias do Brasil, acaba de anunciar a primeira edição do Alright Garden Festival, que acontece nos dias 25 e 26 de março, das 11h às 20h, em Curitiba. Um festival inteiro dedicado à música, à cerveja e à diversão de toda a família, num espaço que celebra o sucesso do conceito garden, principal característica da Alright Beer desde a sua inauguração, em 2018.

Premiada entre os Top 10 do último Concurso Brasileiro de Cervejas, à frente de mais de 500 marcas nacionais e internacionais, a Alright Beer é famosa por acolher com sucesso a família inteira. “O garden da nossa sede foi especialmente projetado para acomodar os fãs da boa cerveja, que curtem também uma boa música e esperam ter esse momento de descontração na companhia de seus filhos, que têm espaços pensados exclusivamente para eles”, conta Frederico Luz, sócio-fundador da cervejaria.

É essa atmosfera que Frederico e Gabriel Vasques, gerente de marketing e eventos da marca, prometem transportar para o Espaço Piu José, situado no Orleans, a poucos metros da cervejaria. “Para essa primeira edição do nosso festival, preparamos um garden ainda mais amplo e acolhedor, e com um conjunto de atrações inéditas na nossa história, voltadas para toda a família, num ambiente também pet friendly”, completa Gabriel.

Atrações gastronômicas

As atrações começam pelo tap de 42 torneiras, com cervejas para todos os gostos e valores que vão de R$ 12 a R$ 21. O tap inclui, entre outros, rótulos premiados e os exclusivos da Alright Experience. “A Alright Experience é uma experiência única, que inclui cervejas em edições limitadíssimas, feitas em pequenas tiragens, com oferta ao público prevista unicamente nesses dois dias”, conta Frederico. O festival divulgará nas redes sociais da Alright Beer a programação do tap, que incluirá um rodízio entre as variedades disponíveis.

“O participante encontrará 60 estilos diferentes de cerveja, entre elas as nossas medalhadas, que são 22. Teremos também as já conhecidas da linha Alright Beer, além de experiências como a sour do cerrado, que é uma gose com pequi, e uma sour com morango, maracujá e hibisco”, elenca Gabriel, que cita também a IPA com brettanomyces e cervejas envelhecidas em madeiras como amburana, carvalho francês e carvalho americano.

O Alright Garden Festival traz, ainda, um bar dedicado a cervejarias parceiras e à Procerva, Associação das Microcervejarias do Paraná, num tap de dez torneiras reservadas para eles.

Na gastronomia, o festival abre espaço para operações gastronômicas, entre elas a da própria Alright, com seus tradicionais hambúrgueres e porções, e outras opções doces e salgadas, como espetinhos, pasteis e sobremesas, no melhor estilo street food – sem falar nas opções vegetarianas e também pensadas para as crianças.

Bandas e outras atrações

Entre as atrações musicais, já estão confirmados, para sábado (25/03), as bandas Hard Soul Combo (12h), Rota 66 (14h), The Vedders (16h) e República Pine (18h). No domingo (26/03), se apresentam Martelo Jazz (12h), Surfing Blue Crows (14h), Hillbilly Rawride (16h30) e Hotel Hell (18h).

O Alright Garden Festival foi pensando tanto para quem espera encontrar mesas e assentos adequados para sentar e comer, quanto lounges para relaxar ou espaços para dançar e curtir a música, sem qualquer dificuldade de acesso a banheiros e caixas.

Toda a experiência gastronômica e cervejeira será organizada a partir de caixas fixos e volantes bem sinalizados, com bares distribuídos estrategicamente por todo o evento. Beer games, flash tattoos, Loja PET e de artigos cervejeiros também vão marcar a experiência nos dois dias.

Para os pequenos, o Alright Garden Festival prepara atividades babies no início do dia e espaço kids com recreação. Além disso, a Ninadora entra como parceira no evento, realizando oficinas no espaço kids e, ainda, fazendo a curadoria da Ninaconecta, uma feira focada em mulheres empreendedoras.

O conceito garden promovido pela Alright Beer coloca também a sustentabilidade como um dos pilares da marca. “Quem gosta da natureza, cuida da natureza. Por isso, nosso festival vai priorizar o uso de eco-copos, inclusive recebendo o excedente não aproveitado em outros festivais parceiros”, conta Gabriel.

Acesso

Os ingressos para o Alright Garden Festival já podem ser adquiridos pelo link bit.ly/alrightgardenfestival, a R$ 16,50 cada dia, com promoção para quem optar pelo combo dos dois dias (R$ 27,50) ou pela compra de dois ingressos para o mesmo dia (também R$ 27,50). Cada ingresso dá direito a um copo do evento, onde o participante poderá registrar as experiências vividas dentro do festival por meio de adesivos.

Menores de 18 anos não pagam e a meia entrada será garantida conforme as obrigatoriedades de legislação, mediante apresentação de documento comprobatório na entrada do evento. Têm direito estudantes, idosos, PCD, jovens de 19 a 29 anos comprovadamente carentes, professores da rede pública e particular do Estado do Paraná, doadores regulares de sangue e portadores de câncer

SERVIÇO

Alright Garden Festival

Data: 25 e 26 de março

Hora: 11h às 20h

Local: Espaço Piu José

Endereço: Rua Virginia Dalabona, 700 – Orleans

O evento oferece estacionamento nas proximidades.

Ingressos: bit.ly/alrightgardenfestival

Mais informações: WhatsApp 41 985247085 ou pelo direct do https://www.instagram.com/alrightbeer/.