IPPUC

Os programas multilaterais da Prefeitura de Curitiba estão em andamento com editais de obras de mobilidade e habitação social. As intervenções fazem parte do Programa de Mobilidade Urbana Sustentável de Curitiba, com financiamentos do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), para o Inter 2, e do Projeto de Gestão de Risco Climático do Bairro Novo do Caximba, com recursos de Agência Francesa de Desenvolvimento (AFD).

Até o final de abril, duas concorrências estão abertas.

Estação do Inter 2

Até o dia 25, a PMC recebe as propostas para a execução da nova estação de ônibus da Linha Direta Inter 2 e Interbairros II, com tecnologia de operação remota, novo formato arquitetônico e autossuficiência energética. “Trata-se de uma obra de inovação, em que buscamos parceiros com expertise para projeto, execução e operação assistida para validarmos o protótipo que depois será replicado em outras 11 unidades”, explica Marcio Teixeira, coordenador da Unidade Técnico-Administrativa de Gerenciamento (UTAG), responsável pela execução dos contratos multilaterais do município.

O valor de referência do edital é de R$ 6 milhões, e a empresa ou consórcio deve entregar os envelopes até as 9h do dia 25/04/2023, no Serviço de Protocolo do Ippuc (Rua Bom Jesus, 669, bairro Cabral). Os envelopes serão abertos em sessão pública, no auditório do Ippuc, a partir das 9h30 do mesmo dia.

Nova fase do Bairro Novo do Caximba

Ainda em abril, no dia 27, serão recebidos os envelopes para a proposta de execução das obras de habitação social e infraviária das fases 3 e 4 do Bairro Novo do Caximba.

Orçado em R$ 86 milhões, o edital prevê a execução de 223 unidades habitacionais, entre elas sobrados comerciais, além de 4.300 metros de infraestrutura viária, microdrenagem e preparação para as redes de água, luz e esgoto. Também estão previstas no edital pequenas reformas e construção de muros em residências na área de regularização fundiária da Vila 29 de Outubro, que serão realizadas nessa etapa do projeto.

Os envelopes contendo a proposta de preço e a documentação de habilitação devem ser entregues até às 8h45 do dia 27/04/2023, no Serviço de Protocolo da Secretaria Municipal de Obras Públicas (Rua Emilio de Menezes, 450, bairro São Francisco). Os envelopes serão abertos em sessão pública a partir das 9h do mesmo dia.

Infraestrutura para Inter 2

Já em maio, serão recebidas as propostas para a execução de 14 quilômetros de infraestrutura viária na região da Vila Izabel e Santa Quitéria, em Curitiba, para as obras de requalificação do itinerário do Inter 2.

Com orçamento de R$ 90,6 milhões, o edital do Lote 1 do Programa do BID contempla execuções de terraplanagem, drenagem pluvial, pavimentação, sinalização vertical e horizontal, paisagismo, semaforização, iluminação, rede de distribuição aérea e de fibra ótica, para infra cicloviária e faixas exclusivas e preferenciais de transporte coletivo.

Empresas ou consórcios deverão apresentar as propostas até o dia 17 de maio de 2023, no Serviço de Protocolo da Secretaria Municipal de Obras Públicas (Rua Emílio de Menezes, 450, bairro São Francisco). Os envelopes com proposta de valor e documentação serão recebidos até as 9h. A abertura está marcada para as 9h30 do mesmo dia, em sessão pública no mesmo local.

Todas as documentações dos editais estão disponíveis no Portal da Transparência de Curitiba, no ícone “Compras e Licitações”. Também podem ser consultados na página da UTAG, na aba “Transparência”. Mais informações podem ser solicitadas pelo fone 41- 3250-1436 ou pelo email utag@ippuc.org.br