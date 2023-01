(João Frigério)

Em 24 horas, Curitiba recebeu 52 mm de chuvas, segundo os dados da estação pluviométrica do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) do bairro Umbará. O levantamento foi divulgado nesta manhã de terça-feira,17 de janeiro, no boletim da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil de Curitiba, das 8 horas.

A chuva acumulada e em grande volume provocou alagamento de várias ruas pela cidade. A prefeitura registrou ao menos 43 solicitações, principalmente nos bairros localizados mais ao Sul do município.

A situação mais crítica foi registrada no bairro CIC.

No período foram registradas rajadas de 29,5km/h, consideradas como brisa moderada pela escala de Beaufort. A força do vento foi medida pela estação do Sistema Tecnológico de Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), do bairro Jardim das Américas.

Foram registradas até o presente momento as seguintes ocorrências:

Alagamentos, registrados via fones 156 e 153.

43 Solicitações nos bairros:

Tatuquara,

Campo de Santana,

Sítio Cercado,

Bairro Novo,

CIC,

Xaxim,

São Braz,

Fazendinha e

Campo Comprido.

Fornecimento de Lona, registrados via fones 156 e 153.

08 Solicitações no bairro CIC Quedas de árvores e galhos, registrados via fones 156 e 153.

35 Solicitações:

Bairros afetados:

Bigorrilho,

Boqueirão,

Bacacheri,

Parolin,

São Braz,

Campina do Siqueira,

CIC,

Mossunguê,

Tatuquara,

Campo de Santana,

São Miguel,

Alto Boqueirão,

Campo Comprido.

Quedas de Fios de Energia, registados via fones 156 e 153.

02 Solicitações

Praça do Redentor – São Francisco

Av.Juscelino kubitschek de Oliveira- CIC

Queda de Raio , registrado via fone 156.

01 Solicitação

Rua Marcos Campos, 511 – CIC

Risco de desabamento, registrado via fone 156.

01 Solicitação

Rua José Ribeiro Baptista, 372 – Campo de Santana

A Prefeitura Municipal de Curitiba permanece em atendimento 24 horas com equipes da GMC, servidores públicos e pelos agentes da Defesa Civil das Administrações Regionais.

Não há registro de feridos, desabrigados e desalojados.



Os canais de atendimento as emergências são os telefones:

199 (Defesa Civil), 153 (Guarda Municipal), 156 (Prefeitura Municipal de Curitiba), 193 (Corpo de Bombeiros).