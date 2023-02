Depois de quedas sucessivas, boletim registrou alta (Divulgação/Sesa-PR)

O boletim semanal da Covid-19 em Curitiba, publicado, divulgado ontem, mostra que a capital paranaense registrou nos últimos sete dias (de 8/2 a 14/2) 412 novos casos da doença – uma média de 59 por dia, aumento de 39,7% de novos casos com relação à semana anterior, que era de 295, e queda de 29% em relação ao período anterior.



No mesmo período, foram divulgadas sete mortes por Covid-19, uma por dia, em média. As vítimas são quatro homens e três mulheres. Seis tinham mais de 62 anos e todos apresentavam comorbidades. Quatro estavam com o esquema vacinal incompleto. No boletim anterior foram oito mortes registradas na cidade.



Na terça-feira, a cidade contabilizava 352 casos ativos da doença, correspondentes ao número de pessoas com potencial de transmissão do vírus. Na semana anterior eram 351, ficando estável.



Com os novos casos confirmados, 581.641 moradores de Curitiba testaram positivo para a Covid-19 desde o início da pandemia. Até o momento, foram contabilizados 8.681 óbitos.



Paraná — No boletim de ontem, a Secretaria de Estado da Saúde do Paraná (Sesa-PR) confirmou mais 395 casos de Covid e nove óbitos pela doença. As mortes foram de pessoas entre 17 e 87 anos.



Os casos confirmados divulgados nesta data são de: fevereiro (319) e janeiro (15) de 2023; dezembro (39), novembro (5), agosto (1), junho (1), fevereiro (1) e janeiro (1) de 2022; agosto (1), julho (2), abril (1), março (4) e janeiro (1) de 2021; e dezembro (2), agosto (1) e julho (1) de 2020.