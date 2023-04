Frio em Curitiba (Crédito: Franklin de Freitas)

Os termômetros do Simepar – Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná registraram 8,8º C em Curitiba na madrugada dessa sexta-feira (dia 21). Essa é a menor temperatura de 2023. Não houve registro de geada na cidade.

No Paraná, na região Sul, o município de General Carneiro chegou a marcar 0,3°C.

Em Curitiba, a temperatura já era de 12º C por volta das 8 horas e vai chegar no máximo a 18º C durante o dia – por volta das 13 horas. À noite, a cidade retorna para a marca dos 13º C. Não há previsão de chuva para a sexta-feira e para o fim de semana. A chuva só deve retornar na próxima quarta-feira.

“A massa de ar frio e seco que atua sobre o Sul do País, mantém essa madrugada com tempo estável e gelada nas regiões paranaenses. Como ocorreu na última madrugada, as regiões centro-sul, sul, sudoeste e na RMC, os termômetros registram temperaturas abaixo dos 10 ºC, novamente o destaque é General Carneiro com 2,3 ºC”, explicou o meteorologista Paulo Ricardo Bardou Barbieri, do Simepar.