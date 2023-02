Geraldo Bubniak/AEN

O boletim semanal da Covid-19 em Curitiba, publicado na quarta-feira, mostra que a capital paranaense registrou nos últimos sete dias (de 15/2 a 21/2) 438 novos casos da doença – uma média de 63 por dia, aumento de 6,31% de novos casos com relação à semana anterior, que era de 412.



Foi a segunda alta de casos na média diária, embora desta vez com índice menor. O boletim da semana passada apresentava uma alta de 39,7% de casos novos em relação ao período anterior. Até o boletim do dia 8 de fevereiro, a Capital registrava quedas sucessivas de casos novos.



No boletim desta quarta, foram divulgadas seis mortes por Covid-19. As vítimas são quatro homens e duas mulheres. Todos com 67 anos ou mais e comorbidades. Quatro estavam com o esquema vacinal incompleto. No boletim anterior foram seis óbitos.



Na terça-feira, a cidade contabilizava 371 casos ativos da doença, correspondentes ao número de pessoas com potencial de transmissão do vírus. No dia 14 de fevereiro eram 352 casos ativos.



Com os novos casos confirmados, 582.079 moradores de Curitiba testaram positivo para a covid-19 desde o início da pandemia, dos quais 573.021 estão liberados do isolamento e sem sintomas da doença. Até o momento, foram contabilizados 8.687 óbitos por covid-19 na cidade desde o início da pandemia.