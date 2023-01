Pancada de chuva de ontem derrubou galhos nas Mercês: chuva rápida (Franklin de Freitas)

Os primeiros dias de 2023 na cidade de Curitiba estão sendo também os mais frios para um mês de janeiro nas últimas décadas. Segundo informações extraídas do Banco de Dados Meteorológicos do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), em pleno verão, a média de temperatura máxima observada nos 10 primeiros dias deste ano ficou em 24,2ºC. É o menor valor já registrado para o período desde 1994, quando a média chegou a 23,7ºC.



Desde 1990, a média de temperatura máxima que costuma ser registradas nos primeiros dez dias do mês de janeiro é em torno de 26,8ºC. Ou seja, o valor deste ano está 9,6% abaixo da média histórica, sendo que nos últimos 34 anos a maior média máxima de temperatura foi registrada em 2019 (30ºC), ano em que teve início uma das mais graves crises hídricas da história do Paraná; enquanto a menor média pertence ao ano de 1990 (22,4ºC).



Nãos ão apenas as temperaturas máximas, contudo, que estão abaixo da média histórica na capital paranaense. As temperaturas mínimas também apresentam um valor bem mais baixo que o normal, com média de 15,6ºC nos dez primeiros dias do ano. No período analisado (1990 a 2023), essa média (de 17,5ºC) havia sido 10,9% superior ao registrado neste ano, com 1994 registrando a menor média (de 14,4ºC) e 2019, a maior média (de 19,8ºC).



Para a próxima semana, no entanto, a expectativa é de temperatura em elevação em Curitiba, com os termômetros marcando entre hoje (13 de janeiro) e o sábado da próxima semana (21) temperaturas entre 17 e 28ºC, segundo previsão do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar).



O tempo, no entanto, permanece instável e há possibilidade de chuvas e trovoadas fortes. Nos 10 primeiros dias de 2023, por exemplo, choveu em média 5,5 milímetros por dia (menor média desde 2018 e menos da metade do registrado no mesmo período do ano passado, quando a média diária de precipitações somou 12,4 mm). Já para os próximos nove dias, o Simepar prevê uma média diária de 11,4 mm de chuva na capital paranaense.

2022 foi o ano com mais chuva desde 2015

Recém-encerrado, o ano de 2022 colocou fim à crise hídrica no Paraná e se tornou um dos anos com maior volume de chuva em Curitiba nos últimos tempos. Segundo o Inmet, 1.816 mm de precipitação foram registrados na capital paranaense no ano passado, valor 54,5% superior aos 1.175,2 mm de chuva de 2021. Desde 2015, quando o volume acumulado de chuva na cidade foi de 1.900 mm, Curitiba não tinha um ano tão chuvoso, tão molhado.



Dos 365 dias do ano passado, em 155 (42,5% do total) houve registro de precipitação no município, sempre de acordo com o Inmet. O mês com mais dias chuvosos foi janeiro (20), seguido por dezembro (19), setembro (18) e outubro (17). Já os meses com maior volume de precipitação acumulada foram janeiro (274 mm), março (230,4 mm), dezembro (176,2 mm) e novembro (172,6 mm).