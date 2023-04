Casos novos estão em queda, mas cuidados permanecem (Daniel Castellano / SMCS)

O boletim semanal da Covid-19 em Curitiba, publicado nesta quarta-feira (26), mostra que a capital paranaense registrou nos últimos sete dias (de 19/4 a 25/4) 759 novos casos da doença – uma média de 108 por dia. A redução de novos casos é de 13,45% – 118 casos a menos em relação à semana anterior, quando eram 877. Foi a quarta semana seguida com redução dos novos casos.



Ontem, a cidade contabilizava 677 casos ativos da doença, correspondentes ao número de pessoas com potencial de transmissão do vírus. Esse índice também recuou entre uma semana e outra. No boletim da semanha passada eram 787 casos ativos na cidade.



No mesmo período, foram divulgadas quatro mortes por Covid-19. As vítimas são três homens e uma mulher, todos com 61 anos ou mais e com comorbidades.



Com os novos casos confirmados, 589.888 moradores de Curitiba testaram positivo para a Covid-19 desde o início da pandemia, dos quais 580.467 estão liberados do isolamento e sem sintomas da doença.



Até o momento, foram contabilizados 8.723 óbitos por Covid-19 na cidade desde o início da pandemia.



Ontem, não havia pacientes internados em leito de UTI SUS em Curitiba em decorrência da doença. Havia cinco pacientes em leitos de enfermaria SUS por Covid-19.



Apesar deste bom indício, com as quedas sucessivas, a Secretaria de Saúde insiste que a população continua se vacinando contra a Covid. A vacina bivalente está disponível desde ontem para todos com idade acima dos 18 anos. A procura, contudo, tem sido baixa, e preocupa a secretaria.