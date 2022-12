Universidade Positivo/ Divulgação

Entre os dias 4 e 7 de dezembro, a Universidade Positivo (UP) recebe o 4.º Simpósio Internacional de Gestão Ambiental e Mudanças Climáticas, organizado pelo Programa de Pós-Graduação em Gestão Ambiental (PPGAmb), em parceria com o Environmental Solutions Initiative, do Massachusetts Institute of Technology – MIT.

O evento, que tem como tema “Soluções comunitárias e naturais para o clima e conservação de florestas tropicais na América Latina”, oferece espaço para apresentação de pesquisas, produtos e soluções na área das Ciências Ambientais, além de criar oportunidade de networking com diálogos, colaborações e parcerias entre os participantes. O simpósio será realizado em inglês, português e espanhol, com tradução simultânea.

O escopo do evento está alinhado com os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU (Organização das Nações Unidas), com destaque para os indicadores de educação e qualidade, água potável e saneamento, cidades e comunidade sustentáveis, consumo e produção sustentáveis, ação contra a mudança global no clima, vida na água e vida terrestre. O prazo final para a submissão de trabalhos é 9 de novembro e as inscrições estão abertas até 7 de novembro. As inscrições variam entre R$ 50 e R$ 200 até 07/11. Para conferir a programação completa do simpósio e realizar as inscrições e submissões de trabalhos, basta acessar este link.

Programação

Domingo, 4 de dezembro

Visita Técnica – Área na Mata Atlântica

Segunda-feira, 5 de dezembro

Política Participativa e Tomada de Decisão para Aumentar a Proteção Florestal diante da Ameaça das Mudanças Climáticas

Palestrante: John E. Fernandez, Diretor, MIT ESI

Sessão I – Governança para a Conservação de Ecossistemas Transfronteiriços

Sessão II – Monitoramento para Apoiar a Conservação, a Gestão de Recursos Naturais e o Bem-Estar de Populações

Terça-feira, 6 de dezembro de 2022

Transformando o Paradigma de Desenvolvimento através da Inovação Tecnológica, da Bioeconomia e do Planejamento Urbano

Palestrante: Luis Gilberto Murillo-Urrutia, ex-Ministro do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Colômbia (convidado)

Sessão III – O Papel de Empoderamento Comunitário para Gestão Ambiental

Sessão IV – Bioeconomia como Modelos de Desenvolvimento Sustentável em Áreas Bioculturalmente Diversas e Ecologicamente Sensíveis

Sessão V – Planejamento Urbano para Assentamentos Humanos em Regiões Ricas em Carbono e Ecologicamente Sensíveis

Serviço

4.º Simpósio Internacional de Gestão Ambiental e Mudanças Climáticas

Data: 4 a 7 de dezembro de 2022

Data para submissão de trabalhos: 9 de novembro

Local: Universidade Positivo – Campus Sede (R. Professor Pedro Viriato Parigot de Souza, 5.300 – Ecoville)

Inscrições e programação: noticias.cruzeirodosuleducacional.edu.br/simposio-gestao-ambiental-e-mudancas-climaticas/