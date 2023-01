Franklin de Freitas/arquivo Bem Paraná

A tarde deste sábado (7) segue com presença de muita nebulosidade em vários setores do Estado. Chuviscos/chuvas fracas são observados principalmente entre a região central e o litoral paranaense. Nas praias o sol aparece, com temperaturas acima dos 26°C. Vento predomina de leste/sudeste no Paraná, com rajadas mais significativas no norte pioneiro.

Em Curitiba, a tarde termina com temperatura abaixo dos 20°C, apesar de ser verão. O sol apareceu entre nuvens, mas nem isso foi suficiente para aumentar as marcas.

No domingo (8), ainda não deve fazer calor e a máxima fica na casa dos 20°C de novo. A manhã pode ter um friozinho de 15°C.

Segundo a previsão do Simepar, os dias ainda seguem nesta toada, com temperaturas ainda sem cara de verão. Apenas para o final de semana é que as máximas podem subir um pouco e chegar a 26°C na quinta (12).

Na segunda quinzena do mês é que uma temperatura mais alta deve ocorrer, mas mesmo assim não dura muito.