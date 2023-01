Cassiano Rosário

Depois da passagem das festas de fim de 2022 e entrada do novo ano, Curitiba tem “esquenta” para o Carnaval 2023. O fim de semana foi de saída de alguns blocos carnavalescos da cidade. No sábado, os Blocos Ela Pode Ela Vai, Afro Pretinhosidade e Ecoorquestra o Colorido foram para as ruas. Ontem, foi a vez do Garibaldis e Sacis, que já vem realizando ensaios desde novembro do ano passado, sair pelas ruas de Curitiba. Nos últimos anos, por conta da pandemia, a saída dos blocos no Carnaval curitibano ficou prejudicada, como todas as atividades. Os blocos costumam reunir milhares de pessoas no Carnaval. Para 2023, por enquanto, a expectativa é de que o Carnaval de Curitiba possa ser retomado como era antes da pandemia do novo coronavírus, com desfiles de escolas e blocos. Esta rotina de folia nos finais de semana deve tomar todos os finais de semana na Capital daqui para a frente.Todo fim de semana até o Carnaval serão diversos blocos dando o ar da graça, preparando o reinado de Momo. O Carnaval 2023 vai do dia 18 de fevereiro a 22 de fevereiro, a Quarta-Feira de Cinzas.