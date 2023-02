(Hully Paiva/SMCS)

Curitiba manteve a melhor taxa de distorção idade-série em 2022 e está com a menor distorção entre as capitais brasileiras (redes municipais), para os estudantes do Ensino Fundamental.

Em 2022, Curitiba registrou taxa de 2,1%, superando o índice de 2,3%, verificado em 2021. A média de todos os municípios do País é de 13,7%.

Os dados foram divulgados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), ligado ao Ministério da Educação.

A taxa é o indicador do Ministério da Educação que permite acompanhar o percentual de estudantes com idade acima da esperada para o ano em que estão matriculados (dois anos de atraso ou mais). O indicador é produzido a partir dos dados do censo escolar.

“O resultado nos mostra que estamos no caminho certo para a redução das desigualdades. Ele é fruto de investimentos tanto na área pedagógica e de formação profissional quanto de infraestrutura”, comenta a secretária municipal da Educação, Maria Sílvia Bacila.

“Ao longo dos anos temos baixado esse índice de maneira consistente”, ressalta a secretária. Em 2018, a taxa era de 3,5%.

Reconhecimento

Os investimentos na educação curitibana – nas esferas pedagógica, de infraestrutura e formação profissional – rendem frutos reconhecidos até internacionalmente.

A qualidade da educação curitibana chamou a atenção do Massachusetts Institute of Technology (MIT) Media Lab, em Boston, Estados Unidos. O projeto Faróis do Saber e Inovação da Prefeitura de Curitiba participou do Desafio Aprendizagem Criativa 2018, promovido pela Fundação Lemann e MIT Media Lab. Foi anunciado como um dos oito projetos selecionados no país – único na região sul – para integrar o programa de apoio técnico educacional oferecido pela instituição.

Os faróis da inovação são uma evolução dos Faróis do Saber, lançados na década de 1990 como bibliotecas públicas com acesso gratuito à internet. Contam com espaços maker e impressoras 3D.

Os investimentos em robótica – mais de um milhão de reais em novos kits de microduíno – são também destaque. Em junho de 2019, a equipe Conectados, da Escola Municipal Durival de Britto e Silva (Cajuru), ganhou o terceiro lugar em design de robôs no Aberto Internacional do Líbano.

A equipe da Escola Municipal Omar Sabbag (Cajuru) – outra das premiadas da rede – vai participar da etapa nacional da First Lego League, em Brasília, de 16 a 19 de março.

Ideb

No ano passado, Curitiba subiu da quarta para a terceira colocação entre as capitais no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) dos anos iniciais do Fundamental. O Ideb é o principal indicador da qualidade do ensino no País.

Os dados referentes a 2021 foram divulgados em setembro de 2022 pelo Ministério da Educação. Curitiba registrou índice de 6,0 nos anos iniciais e ficou à frente de grandes cidades como Belo Horizonte (5,8), São Paulo (5,7) e Rio de Janeiro (5,8), e das duas outras capitais do Sul, Florianópolis (5,9) e Porto Alegre (5,2).