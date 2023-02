Foto: Luiz Costa/SMCS

No próximo dia 28, a reunião intersetorial da Prefeitura de Curitiba para os preparativos do Congresso Internacional das Cidades Educadoras será realizada na Assessoria de Relações Internacionais, no Palácio Solar 29 de Março.

A capital do Paraná vai sediar, no primeiro semestre de 2024, o Congresso Internacional das Cidades Educadoras. O comitê encarregado do evento faz reuniões mensais. A primeira foi no último dia 7, na Secretaria Municipal da Educação, no Alto da Glória.

Participam das reuniões representantes da Secretaria Municipal da Educação, Fundação Cultural de Curitiba, Saúde, Defesa Social e Trânsito, Instituto Municipal de Administração Pública (Imap), Esporte, Lazer e Juventude, Assessoria de Relações Internacionais da Prefeitura (Arin), entre outras.

“Somos uma cidade educadora por vocação. Programas como o Linhas do Conhecimento, que transforma os espaços da cidade em salas de aula, o Fala Curitiba e o Fala Curitibinha, de consultas públicas, são exemplos disso. Sediar o congresso no ano que vem nos motiva a aprofundar o trabalho já realizado”, afirma a secretária municipal da Educação, Maria Sílvia Bacila.

Ao assessor-chefe de Relações Internacionais, Rodolpho Zannin Feijó, explica que sediar um evento desse porte é um privilégio para a cidade. “Isso é fruto do trabalho que Curitiba desenvolve em todas as áreas da administração pública”, pontua Rodolpho.

Coordenadora da Rede Brasileira de Cidades Educadoras (Rebrace), Curitiba iniciou as reuniões preparatórias já no ano passado. Atualmente são 25 cidades na rede e Curitiba, como coordenadora, é responsável por articular as ações e debates de interesse.

Curitiba integra o rol de Cidades Educadoras desde 2019. Atualmente são 500 cidades associadas em 36 países. A adesão significa que Curitiba está comprometida em tratar a educação como um processo amplo e que envolve todos os habitantes.

No ano passado, Curitiba participou do Congresso Internacional de Cidades Educadoras realizado em Andong, na Coréia do Sul.