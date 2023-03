Mario Akira

Neste sábado (4), a instabilidade ficou bastante elevada sobre o Paraná. Além da atuação de uma massa de ar quente e úmida sobre o estado, um sistema de baixa pressão que se forma sobre o oceano, reforça a instabilidade sobre o Sul do Brasil. Chuvas ocorreram por diversos momentos do dia sobre as regiões paranaenses, com pancadas de chuva e raios associados. O risco para ocorrência de tempestades continua elevado.

Em Curitiba o sol apareceu na maior parte do dia, mas no fim da tarde o céu ficou encoberto e uma pancada de chuva com trovoadas atingiu os bairros da Capital.

No domingo (5), chuvas ainda ocorrem por diversos momentos sobre o estado, mas a instabilidade diminui entre o oeste e o sudoeste em relação às demais regiões. De modo geral, as chuvas ainda podem vir acompanhadas de raios, com alguns temporais localizados que ainda podem ocorrer entre o norte e o leste paranaense. Sensação de tempo abafado ainda se mantém sobre o estado.