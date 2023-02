(Franklin de Freitas)

Curitiba deve ter outro dia com céu parcialmente encoberto nesta terça-feira (28), com muitas nuvens, e chance de chuviscos localizados na parte da manhã e da tarde, segundo o site do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar).



Outra característica deste dia será nas temperaturas, que assim como ontem ficam amenas mesmo na parte da tarde. Nesta terça, a máxima prevista na Capital é de 22ºC. A mínima fica na casa dos 17ºC.



Já para quarta-feira (1/3), a previsão é de um dia chuvoso. As temperaturas seguem amenas. O sol deve voltar a aparecer mais forte apenas na semana que vem.



Este já é um momento de transição entre as estações. O outono começa no dia 20 de março.