Foto: Hully Paiva/SMCS

Na semana que antecede a Páscoa, os tradicionais pontos de pescados da Prefeitura estarão em 17 locais extras para atender a população de Curitiba. De quarta (5/4) até sábado (8/4) serão disponibilizados pontos em praças, ruas de grande circulação e próximo aos terminais de ônibus da cidade. O objetivo é ampliar a oferta de peixes frescos para a Semana Santa.

Os 17 pontos extras se somam às 51 barracas e trailers licenciados pela Secretaria de Segurança Alimentar e Nutricional (SMSAN) nas Feiras Livres em Curitiba.

Atendimento

Cada ponto de venda temporário terá dias e horários especiais.

Haverá pontos atendendo nos quatro dias que antecedem o domingo de Páscoa, como é o caso do Ponto de Pescado da Praça 19 de dezembro, que funcionará de quarta-feira (5/4) a sábado (8/4), em diferentes horários. Outros pontos, como o da Praça Largo Padre Albino Vicco, no Capão Raso, atenderão em um único dia, na sexta-feira (7/4), das 8h às 12h.

De acordo com o diretor do Departamento de Operação Agroalimentar da SMSAN, Eliseu Alves Maciel, os peixes colocados a venda nos espaços vinculados à Prefeitura são de qualidade e os cuidados no manuseio e no armazenamento são reforçados. “Os feirantes participam periodicamente de cursos de boas práticas de manuseio de alimentos para garantir a qualidade e o cuidado com o produto para a venda”, salientou Eliseu.

Pontos de vendas, datas e horários de funcionamento

• Cruz do Pilarzinho

Rua São Domingos, esquina com a Av. Des. Hugo Simas

5/4 – quarta-feira – 7h às 20h

6/4 – quinta-feira – 7h às 20h

7/4 – sexta-feira – 7h às 12h

• Sítio Cercado

Praça Carlos Raul Heller na Rua David Tows, esquina com a Rua João Krawczykr

6/4 – quinta-feira – 7h às 20h

7/4) – sexta-feira – 7h às 12h

• Rua da Cidadania do Carmo – Rua Anne Frank

6/4 – quinta-feira – 7h às 20h

7/4 – sexta-feira – 7h às 12h

• Rua Izaac Ferreira da Cruz – Rua Contenda

6/4 – quinta-feira – 7h às 18h

7/4 – sexta-feira – 7h às 12h

• Praça Piazza San Marcos – em frente ao Terminal Santa Felicidade

5/4 – quarta-feira – 8h às 19h

6/4) – quinta-feira – 8h às 19h

7/4) – sexta-feira – 8h às 12h

• Praça Largo Padre Albino Vicco: esquina c/ Av. Winston Churchill – Capão Raso

7/4 – sexta-feira – 8h às 12h

• Jovino do Rosário esquina com a Rua Holanda – Boa Vista

6/4 – quinta-feira – 14h às 20h

7/4 – sexta-feira – 8h às 13h

• Praça 19 de dezembro – Centro

5/4 – quarta-feira – 8h às 17h

6/4 – quinta-feira – 8h às 17h

7/4 – sexta-feira – 8h às 12h

8/4) – sábado – 8h às 12h

• Terminal Barreirinha, ao lado do Armazém da Família

5/4 – quarta-feira – 8h às 17h

6/4 – quinta-feira – 8h às 17h

7/4 – sexta-feira – 8h às 12h

• Praça Divina Pastora – Rua: Paulo Martins esquina com a Manoel Ribas

5/4 – quarta-feira – 8h às 17h

6/4 – quinta-feira – 8h às 17h

7/4) – sexta-feira – 8h às 12h

8/4) – sábado – 8h às 12h

• Terminal de ônibus do CIC, junto ao estacionamento

5/4 – quarta-feira – 8h às 17h

6/4 – quinta-feira – 8h às 17h

7/4 – sexta-feira – 8h às 12h

• Rua da Cidadania Boa Vista

5/4 – quarta-feira – 7h às 18h

6/4 – quinta-feira – 7h às 18h

7/4 – sexta-feira – 7h às 12h

• Praça do Expedicionário

5/4 – quarta-feira – 7h às 12h

• Praça do Japão

6/4 – quinta-feira – 7h às 12h

• Praça da Ucrânia

8/4 – sábado – 7h às 12h

• Rua Adílio Ramos, esquina com a Rua José Veríssimo

6/4 – quinta-feira – 7h às 12h

7/4 – sexta-feira – 7h às 12h

• R. Henrique Mehl, esquina com a Av. Com. Franco – em frente ao Condor

6/4 – quinta-feira – 15h às 19h

7/4 – sexta-feira – 7h às 13h