No dia 30 de março, a partir das 19 horas, Curitiba será sede da 1ª Ação Gota Amiga, evento filantrópico de cannabis medicinal que tem como objetivo promover conhecimento e conscientização sobre os benefícios terapêuticos do tratamento endocanabinóide para pacientes, prescritores e profissionais de saúde. Todo o valor arrecadado será destinado para a ACCURA – Associação de Apoio e Pesquisa Cannabis Cura, que vai reverter a doação em medicamentos para seus associados.

Idealizado pela Produtora Uruguaya de Cannabis Medicinal (PUCMED) e seu braço de acolhimento Anna Medicina Endocanabinoide, o evento vai contar com palestras sobre o cultivo, manejo, uso, interações medicamentosas e benefícios dos produtos, além de uma breve apresentação de um ativo financeiro lastreado na produção física das fazendas de cannabis que garante a qualidade e eficácia do produto desde a semente até o paciente, criando um ciclo virtuoso de investimento.

“O uso da cannabis sativa na área medicinal no Brasil ainda é alvo de controvérsias e divide opiniões. A 1ª Ação Gota Amiga chega para esclarecer os benefícios dessa prática e auxiliar médicos e pacientes que tenham interesse na prescrição e uso dos produtos. Além disso, vamos beneficiar, por meio de doações, pacientes associados ao projeto ACCURA”, explica o CEO da PUCMED, o médico Alfonso Cardozo.

Entre os nomes confirmados no Gota Amiga estão médicos e especialistas no assunto, como Alfonso Cardozo, médico e fundador da PUCMED; Priscilla Patitucci, da Associação ACCURA; Vitor Brasil, médico e diretor técnico da Anna Medicina Endocannabinoide; Bispo Dom Diamantino Prata de Carvalho, diretor da Santa Casa de Misericórdia de Curitiba; Rafaela da Rosa, dentista especializada em Odontologia Cannabinoide; Marcelo Velo, CFO do Centro de Acolhimento Anna Medicina Endocannabinoide; e Gilberto Mattiello, especialista em Mercado Ativos Financeiros Token da PUCMED.

O local escolhido para receber o evento foi a Spot 105 Eventos, um ambiente sofisticado e aconchegante localizado no interior de um bosque iluminado. A noite contará ainda com um agradável trio de jazz e um coquetel assinado pela Chef Ana Paula Daleffe, detentora de inúmeros certificados de gastronomia nacional e internacional. No cardápio, diversas opções de entradas, finger food, ilhas de antepastos e pâtisserie.

“O Gota Amiga é o primeiro de muitos eventos que irão ajudar na culturalização da cannabis no Brasil, descriminalizando o uso dessa planta e ajudando a tratar diferentes patologias. Estamos muito felizes em fazer parte desse movimento”, afirma Afonso Braga Neto, CEO da Spot 105 Eventos.

Sobre a ACCURA

A Associação de Apoio e Pesquisa Cannabis Cura (ACCURA) é uma ONG fundada em 2018 para representar os interesses de pacientes que fazem ou querem fazer uso da terapia canábica, assim como informar, auxiliar, apoiar e facilitar outros indivíduos no acesso à medicina endocanabinoide. Até o momento, a entidade conta com mais de 600 pacientes acolhidos.

Sobre a PUCMED

A Produtora Uruguaya de Cannabis Medicinal (PUCMED) nasceu em 2019 com o objetivo de ser referência de qualidade na produção da planta, desde a semente até o produto que chega para o paciente. A empresa tem presença no Brasil pela unidade internacional de Curitiba (PR). No Uruguai, tem instalações seguras e controladas para cultivar flores de cannabis e fornecer seus derivados de biomassa vegetal para fins científicos.

A 1ª Ação Gota Amiga vai acontecer no dia 30 de março, a partir das 19h, no espaço de eventos Spot 105 (R. Ernesto Durigan, 105 – Santa Felicidade). Os ingressos podem ser adquiridos no https://evento.blinket.com.br/acao-gota-amiga e todo o valor arrecadado será destinado para a ACCURA.