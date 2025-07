Crochê do bem (Foto: Sandra Lima)

No próximo sábado (5), voluntários irão fazer um hackaton de crochê, com o objetivo de criar tocas, cachecóis e mantas de lã para pessoas em situação de rua de Curitiba. Batizado de “Crocheton – maratona do crochê” o evento acontece das 13h30 às 18h, reunindo voluntários em prol de aquecer quem precisa.

A meta do Crocheton é chegar a 100 itens, chegando a manusear 20 km de lã, também doados. Entre os voluntários, podem participar tanto quem já é craque das agulhas e tem experiência, como quem nunca fez crochê ou tricô.

No evento, haverá pessoas para ensinar a arte milenar do crochê e serão impressos em impressoras 3D teares que ajudarão iniciantes a criar gorros em pouco tempo, contribuindo para a ação social. As poucas recomendações da organização do evento para participar é fazer uma inscrição gratuita pelo Eventbrite, trazer agulhas (quem tiver) e muita boa vontade.

No local também serão aceitas doações de lãs e agasalhos e haverá café para aquecer a produção e sorteio de brindes para os voluntários.

A iniciativa é do coletivo Alinhadas, da ONG Mãos Invisíveis e do Crochê Plural, com apoio da APP Sindicato, Café do Manana, Agência Momo e Flamma Comunicação Organizacional. Os itens produzidos e arrecadados serão distribuídos já no domingo, dia 6 de julho, no café da ONG Mãos Invisíveis.

Curitiba é a nona capital do país com mais pessoas em situação de rua. Segundo o levantamento realizado pelo Observatório Brasileiro de Políticas Públicas da Universidade Federal de Minas Gerais, em junho de 2025, Curitiba contava com 4.374 pessoas sem ter onde morar. Dados do CadÚnico apresentam perspectivas que justificam esse aumento: a precarização das condições de vida de populações vulneráveis, agravadas pela pandemia da COVID-19; o racismo estrutural e a ausência de políticas públicas estruturantes envolvendo a população negra brasileira, no que se refere à moradia, trabalho e educação, entre outras.

SERVIÇO:

Crocheton – Maratona do Crochê

Data: 5 de julho (sábado)

Horário: das 13h30 às 18h

Local: APP Sindicato – Av. Iguaçu, 880 Curitiba

Entrada franca

Inscrições pelo site – https://www.eventbrite.com.br/e/maratona-do-croche-tickets-1444141709729?aff=oddtdtcreator