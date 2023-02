Valquir Aureliano

Curitiba registrou ontem um dia típico de verão, com direito a sol e… chuva! Durante a maior parte do dia, os curitibanos puderam aproveitar o calor, com o tempo dando uma abafada a partir do início da tarde. Foi quando ocorreu, também, uma breve pancada de chuva, por volta de 16 horas. Depois da rápida precipitação de água, mais calor, num cenário que deve se repetir nos próximos dias. Para hoje e amanhã, a previsão é de mais 1,5 e 1,1 mm de chuva, com um tempo bem parecido com o de ontem: termômetros registrando entre 17 e 26ºC na cidade, céu parcialmente nublado e pancadas de chuva durante a parte, a partir de 15 horas. A partir de amanhã, contudo, a instabilidade fica mais elevada em algumas regiões do Paraná, com pancadas de chuva e raios associados, principalmente a partir da tarde. Em Curitiba, essa mudança deve refletir mais no tempo de sábado, quando o dia se mantém quente (temperatura entre 16 e 24ºC), mas o volume de chuva aumenta consideravelmente: 6,1 mm, quase seis vezes mais que ontem.

O dia com mais chuva, no entanto, será também uma despedida. É que para domingo e segunda-feira a previsão é de céu claro, sem chuvas. A sensação de tempo abafado se mantém.