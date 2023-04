(Guilherme Dalla Barba/SMELJ)

Neste sábado (29/4) e domingo (30/4), a Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude (Smelj) promove a primeira e segunda etapas das corridas Smart, evento no qual o participante se inscreve gratuitamente, faz uma corrida ou caminhada de, no mínimo, 5 km e ao final retira sua medalha. O percurso fica a critério de cada participante e ele deverá comprovar, via qualquer aplicativo de corrida, o tempo e distância percorridos.

As inscrições para a corrida Smart de sábado acontecem das 7h às 9h na Rua da Cidadania do Boa Vista (Avenida Paraná, 3.600 – Bacacheri). Já a de domingo tem o ponto de inscrição na Rua da Cidadania do Boqueirão (Avenida Marechal Floriano Peixoto, 8.430 – Boqueirão), também das 7h às 9h. Serão 200 vagas no sábado e 200 no domingo.

As etapas fazem parte do Circuito de Corridas de Rua de Curitiba 2023. Os participantes deste fim de semana podem recuperar a medalha da 1ª corrida do circuito, que aconteceu no mês de março no Bosque do Trabalhador, na CIC.

“A medalha é apenas um estímulo para o que estamos buscando: fazer com que todos os dias a população saia de casa, deixe o sedentarismo de lado e pratique esporte, não importa qual seja”, afirma o secretário Municipal de Esporte, lazer e juventude Carlos Pijak Jr.