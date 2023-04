Daniel Castellano / SMCS

Começa nesta quinta-feira (20/4) o prazo para que protetores de animais cadastrem cães sob sua responsabilidade para a próxima edição do evento de adoção da Rede de Proteção Animal da Prefeitura de Curitiba. As inscrições serão feitas pelo WhatsApp da Rede, pelo número (41) 85342158.

O Amigo Bicho acontece no dia 29 de abril (sábado), das 10h às 16h, no estacionamento próximo ao Salão de Atos no Parque Barigui. Será alusivo ao Abril Laranja, mês de combate aos maus-tratos contra os animais. O evento terá patrocínio do Pet Shop Rei dos Animais. A previsão é de que estejam disponíveis para adoção cerca de 70 animais.

As vagas destinadas aos protetores com cadastro ativo junto ao município serão preenchidas por ordem de recebimento das mensagens. Cada cadastro tem direito a indicação de cinco cães.

Na inscrição, é preciso informar nome completo e CPF do protetor e se o animal fica calmo com outros, para poderem dividir os cercados, fornecidos pelo município. A alimentação, água e o acompanhamento dos animais durante o evento são de responsabilidade do protetor.

Serviço: Inscrição de cães para evento de adoção Amigo Bicho

Data: a partir desta quinta-feira (20/4)

WhatsApp da Rede de Proteção Animal: (41) 85342158