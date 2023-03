Divulgação/Assessoria de Imprensa

Com a crescente preocupação com o meio ambiente e a busca por uma alimentação mais saudável, Da Terra Feira Vegana conquistou o público se tornando um evento cada vez mais relevante e esperado. A próxima edição acontece neste domingo, dia 19 de março, na Vila Ida Curitiba. Consumir produtos veganos pode trazer benefícios significativos para a saúde, pois esses alimentos são ricos em nutrientes, fibras e antioxidantes, além de serem livres de ingredientes de origem animal que podem prejudicar o organismo.

Esta edição conta com produtos diferenciados, pois os expositores capricharam na diversidade e qualidade dos produtos apresentados. “Teremos desde cogumelos in natura até hamburgueres congelados, confeitaria e lanches. São várias opções sem nada de origem animal que deixam a alimentação mais leve e saudável.” explica a organizadora Kerolen Martins, reforçando que será possível encontrar desde produtos orgânicos até opções de lanches e bebidas.

Com excelentes opções de produtos prontos, in natura, glúten free, para o bem-estar, higiene, limpeza e decoração, Da Terra Feira Vegana traz consigo o propósito de apresentar ao público que é possível sim incluir vários produtos do nosso dia a dia no conceito vegano. De acordo com a empreendedora Gabriela Feola, cada vez mais está aumentando o número de possibilidades na fabricação de produtos veganos “Além da parte alimentícia, teremos acessórios de fibras naturais, cosméticos, moda sustentável e produtos de decoração e cuidados com a casa, como velas e plantas.”

Não fique de fora dessa oportunidade de conhecer e experimentar o que há de melhor no universo saudável e consciente. É a oportunidade de conhecer um evento imperdível para todos que se preocupam com o planeta e com a própria saúde.

Serviço:

Da Terra Feira Vegana

Local: Vila Ida Curitiba

Endereço: Al. Dr. Muricy, 1089 – Centro – Curitiba/PR CEP: 80020-040

Entrada: Franca

Data: 19 de março – Domingo

Horário: das 10h às 18h