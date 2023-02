Cido Marques/Arquivo SMCS

O Carnaval de Curitiba 2023 toma conta do Centro da cidade neste fim de semana. São muitas atrações durante o sábado (18/2) e domingo (19/2), tendo como palco principal a Rua Marechal Deodoro, onde acontecem os bailes infantis, os desfiles dos nerds, dos blocos carnavalescos e das escolas de samba.

Já a tradicional Marcha Zombie Walk está na programação de domingo e o roteiro é pela Rua XV de Novembro, a partir das 10h na Boca Maldita. Adultos e crianças usam maquiagens assustadoras, enquanto no palco bailarinos dançam a música Thriller, de Michael Jackson.

Entre 12h30 e 13h, é dada a largada para a Zombie Walk, que segue pelo calçadão da Rua XV de Novembro até a Praça Santos Andrade, onde acontecem shows de bandas curitibanas.

Sopros do Polakinho

Na Marechal Deodoro, às 14h de domingo, antes do baile infantil, o Bloco de Sopros do Polakinho percorre a avenida, saindo da Travessa da Lapa em direção à Marechal Floriano, ao som de trompetes, trombones e percussão.

Crianças acompanhadas de pais ou responsáveis legais podem participar da festa que tem indicação livre.