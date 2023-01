Arquivo Bem Paraná

A Agência do Trabalhador de Curitiba realiza na terça-feira um mutirão de empregabilidade destinado a pessoas com até 29 anos. Serão disponibilizadas 700 vagas e cerca de 15 empresas farão o processo seletivo, com possibilidade de contratação imediata. A ação é focada na oportunidade do primeiro emprego para jovens, mas também para quem busca uma nova colocação no mercado de trabalho.



O mutirão será realizado na Agência do Trabalhador Central de Curitiba, localizada na Rua Pedro Ivo, 503, das 9h às 16h. As senhas para atendimento serão entregues até às 14h.

O Paraná é um dos destaques nacionais na geração de emprego.