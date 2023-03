Rachel Ribas

Curitiba terá dias de sol no último fim de semana do verão. Ao menos é o que diz a previsão do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), em sua previsão para este sábado (18) e domingo (19).

O fim de semana permanece com tempo mais estável em vários setores do Paraná. Neste sábado, destaque para uma expressiva amplitude térmica ao longo do dia, pois o sol predomina na maioria das regiões desde cedo. Em Curitiba, a previsão para sábado é de céu claro e sol, com temperaturas entre 14ºC (mínima) e 24ºC (máxima).

O domingo será de sol em grande parte do Paraná. À medida que vai esquentando, também aumenta um pouco a chance chuva rápida no período da tarde, mas ainda de forma bem isolada em áreas mais próximas da divisa com Santa Catarina. Não deve ser o caso de Curitiba, onde a previsão é de céu claro e sol, com temperaturas entre 15ºC (mínima) e 26ºC (máxima).