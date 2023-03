Imagem Ilustrativa/Franklin de Freitas

Tarde de domingo (5) de bastante calor entre o oeste e o noroeste do Paraná, assim como nas praias. Em Curitiba não chegou a fazer calor, mas o clima ficou abafado com pelo menos três pancadas mais fortes de chuva no período.

As temperaturas ficaram acima dos 30°C em várias cidades do interior. Houve registro de várias áreas e linhas de instabilidade sobre o Estado, acompanhadas por chuvas fortes com muitas descargas atmosféricas. Em Bandeirantes, no Norte Pioneiro, uma enxurrada provocou estragos em ruas e casas.

Na segunda-feira (6), um sistema de baixa pressão atua sobre o oceano, na altura da costa gaúcha e catarinense. No Paraná teremos mais um dia de tempo abafado, com chuvas a partir da tarde, especialmente entre o centro-sul, Campos Gerais, RMC, litoral e o Norte Pioneiro. Chuva prevista é localizada e rápida. Entre o sudoeste, oeste e o noroeste do estado é baixa a possibilidade de chuvas.