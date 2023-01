Franklin de Freitas/Bem Paraná – Para domingo

A tarde deste sábado, 28 de janeiro, foi bastante abafada em todo o Paraná. Em Curitiba, segundo o Sistema Tecnológico de Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), a máxima chegou a 31,5 ºC . Ganhou até mesmo que muitas cidades do litoral como Paranaguá (30,9ºC) e Guaratuba (29,5ºC).

Novamente o calor é mais intenso entre o sudoeste, oeste e o noroeste paranaense, com temperaturas acima dos 33°C em muitas cidades. Em Santa Helena os termômetros marcaram 36,5ºC.

No domingo, as taxas de instabilidade aumentam de forma mais significativa sobre o Paraná. Com isso, pancadas de chuva com raios associados são esperadas a partir da tarde, com eventos que podem se estender ainda para o período noturno. Risco para ocorrência de temporais localizados se eleva, com maior potencial entre o oeste, sudoeste e centro-sul paranaense. Temperaturas continuam bastante elevadas em todo o Estado.

O dia deve amanhecer com mínima de 18ºC em Curitiba e a máxima do dia prevista é de 29ºC.