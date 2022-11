Pedro Ribas/SMCS

Curitiba ultrapassou a marca de 5 milhões de doses de imunizantes contra a covid-19 aplicadas. Decorridos 710 dias das primeiras vacinas aplicadas, em 20 de janeiro de 2021, com os dados da vacinação desta segunda-feira (22/11) as equipes da Secretaria Municipal da Saúde (SMS) aplicaram 5.010.767 doses nos curitibanos.

A cobertura vacinal contra a covid-19, se considerada toda a população, é de 89,7% para a primeira dose e 85,2% para a segunda dose ou a dose única. Se considerado o público com 3 anos ou mais, a cobertura sobe para 92% com a primeira dose e 88,9% com a segunda ou dose única.

Entre as doses aplicadas, 1.710.283 são primeiras doses, 1.660.649 são segundas ou dose única e 1.639.835 são doses de reforço. As doses de reforço apresentam uma taxa de abandono maior que as demais. Cerca de 30% da população está com alguma das doses de reforço em atraso.

Embora o cenário seja de uma nova onda de casos, devido à variante da Ômicron BQ. 1, o avanço da vacinação foi essencial para controlar o avanço da pandemia e, principalmente, reduzir os índices de casos graves, hospitalizações e óbitos.

“Nossa gratidão a toda a equipe da saúde pelo trabalho incansável e primoroso da nossa equipe de vacinar, inclusive aos fins de semana. Esse sucesso é resultado de um empenho coletivo, de profissionais da saúde, comunicação e dos curitibanos que atenderam aos chamados e convocações”, agradece a secretária municipal da Saúde, Beatriz Battistella.

Desafio

O dia é de comemoração, mas a SMS alerta que ainda há um caminho pela frente. De acordo com o diretor do Centro de Epidemiologia da SMS, Alcides Oliveira, o desafio é ampliar a adesão da vacinação nas crianças. Os dados mostram que conforma a idade diminui, a adesão também cai.

“Embora as crianças não sejam as mais vulneráveis para o agravamento da doença, com a população adulta completamente imunizada as crianças ficam desprotegidas e podem se tornar o principal alvo do vírus que está em busca de manter a sua sobrevivência”, explica o médico.

Entre as crianças de 3 e 4 anos a cobertura com a primeira dose anticovid é de 40,9%.

A vacinação continua

Curitiba começou nesta quarta-feira (23/11) a vacinar o primeiro grupo de crianças sem comorbidades. Estão sendo atendidos os curitibinhas nascidos entre 25 de novembro de 2019 e 30 de junho de 2020. A ampliação para novas faixas etárias depende da disponibilidade de doses.

Para facilitar o fluxo de atendimento e evitar perda de doses, a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) orienta que pais e responsáveis por crianças da faixa etária convocada agendem a aplicação pela Central Saúde Já no telefone 3350-9000, que funciona todos os dias, das 8h às 20h.

A vacinação dos pequenos acontece em dez unidades de saúde específicas, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Endereços e mais informações no site Imuniza Já.

A vacina também segue para os bebês de 6 meses a 2 anos com comorbidades e para todas as pessoas com 3 anos que já foram convocadas, mas que ainda não receberam o imunizante.