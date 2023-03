Pedro Ribas/SMCS

Um ônibus movido 100% a gás natural foi apresentado pela Companhia Paranaense de Gás (Compagás) no espaço Tomorrow Mobility da Smart City, em Curitiba, nesta sexta-feira (24). O modelo deve ser testado por 30 dias na linha Cabral-Portão do transporte público curitibano.

Segundo a Urbanização de Curitiba (Urbs), os testes devem começar em 4 de abril. A linha Cabral-Portão transporta 10 mil pessoas por dia útil, com uma frota de 12 veículos que percorrem 26 km de itinerário. O ônibus a gás somará a essa frota.

A iniciativa se junta aos testes de ônibus elétricos que começaram no ano passado, continuam em 2023 e fazem parte do programa municipal para reduzir a emissão de gases do efeito estufa.

O ônibus movido 100% a gás, da fabricante Scania, está circulando desde o dia 3 de março pela Região Metropolitana de Curitiba, com exceção do período de exposição no Smart City Expo 2023, que termina hoje.

“Escolhemos uma linha com grande movimento para esse teste que permitirá que a Urbs verifique indicadores de eficiência do modelo movido a gás natural e também a redução de poluentes” diz Ogeny Pedro Maia Neto, presidente da Urbs.

Segundo a Compagás, o gás natural, mesmo sendo de origem fóssil, é menos poluente do que os combustíveis líquidos em razão de sua queima mais limpa, com menos fuligem e menor geração de dióxido de carbono (CO2), um dos principais gases de efeito estufa (GEE).

Em comparação com o diesel, o veículo movido a gás natural pode emitir até 20% menos CO2, já a redução de óxidos de nitrogênio (NOx) é de quase 90% e a de material particulado chega a 85%.

De acordo com o presidente da Compagas, Rafael Lamastra Júnior, o uso do GNV em veículos do transporte coletivo e de cargas é uma realidade em diversas cidades do mundo, como Madri, Los Angeles e Bogotá. “A substituição de veículos movidos a diesel por gás natural contribui não apenas com o meio ambiente e com a saúde da população, mas também com a economia, visto a menor dependência do diesel importado, proporcionando um melhor custo operacional para frotas e empresas”, diz.

Energia limpa

Esse é segundo projeto anunciado pela Prefeitura de Curitiba no Smart City Expo envolvendo mobilidade sustentável, Na quarta-feira, o município anunciou uma paceria com o grupo Renault e a Agência Brasiliera de Desenvolvimento Industrial (ABDI) para o início de testes de táxis elétricos na cidade