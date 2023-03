Seja quando sentimos dor, em momentos de briga ou durante uma partida de futebol, basta um pouco de descontrole para que os “palavrões” apareçam. Mas, afinal, quais cidades são consideradas as mais “bocas-sujas” do Brasil? De acordo com um estudo da Preply, Fortaleza, Rio de Janeiro e Brasília são campeões no assunto. A média nessas cidades é de 8 palavrões por dia.



Curitiba está mais abaixo nesta lista. Seus habitantes dizem uma média de cinco palavrões por dia. É o mesmo número de Porto Alegre, Natal e Recife. São Paulo e Belo Horizonte aparecem acima de Curitiba na lista, com sete cada uma, seguidas por Manaus (6).