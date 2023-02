Henrique Hertel, na sua fábrica: muitos acham que o hidromel é lenda (Franklin de Freitas)

Em Colombo, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), existe uma fábrica de um homem só. E nessa fábrica é produzida uma bebida tratada como mágica, por fermentar naturalmente a partir da mistura entre mel e água. É o hidromel, a mais antiga bebida alcoólica do mundo, cujo mercado ainda é um tanto restrito no Brasil, mas vem conquistando destaque e novos consumidores após aparecer em séries de sucesso como “Vikings” e “Game of Thrones”.



Fundada em 2009, a Hidromel Kheiron é a expressão de um um sonho, de uma paixão que acabou virando negócio. Uma empresa que é tocada por Henrique Nadolny Hertel, que faz tudo praticamente sozinho, da produção à divulgação e venda da bebida milenar, que é semelhante ao vinho — só que ao invés de ser feita com uva, é feita com mel.



Para divulgar seu negócio e o hidromel, Henrique participa de feiras e festivais diversos. “É impressionante. Você chega com o hidromel, a galera vem, começa a olhar, mas ninguém conhece. Então eu sempre ofereço degustação, porque preciso fazer com que a pessoa não experimente, só contando sobre a bebida não funciona. Mas se o cara experimenta, vira cliente na hora”, diz o produtor e empresário, relatando ainda que a bebida, embora milenar, ainda é pouco conhecida do público brasileiro.



“Muita gente vem e fala ‘cara, achava que nem existia isso, achava que era coisa de filme’. Eu estou tentando cutucar a galera, tentanto criar um público pro hidromel, mostrar que o hidromel existe, porque o negócio é bom, o negócio funciona e todo mundo que experimenta, gosta”, afirma o produtor.

Quando “a coisa” começou a ficar séria

Em 2009, em meio a uma bebedeira com mais dois amigos regada a hidromel, Henrique foi ‘intimado’ a fazer do seu hobby um negócio. “Um dos meus amigos chegou e falou ‘cara, você tem que fazer esse negócio para vender. É muito bom’. Ficamos conversando, conversando, passou um tempo começamos a organizar as coisas”.



Nos anos seguintes, os amigos, que seriam parceiros de negócio, acabaram desistindo do hidromel e seguiram por outros caminhos. Henrique, porém, já tinha feito um projeto para construir uma fábrica e seguiu em frente. “Já tinha mandado fazer o projeto, só não tinha o dinheiro para fazer a obra. Mas fui juntando as moedas, correndo atrás, e já se vão quase onze anos na brincadeira aí.”



Ainda hoje ele trabalha praticamente sozinho, chamando alguém para auxiliá-lo pontualmente. A produção, no entanto, vem crescendo, com vendas por todo o Brasil. Não à toa, os planos para o negócio são muitos. Uma ideia, por exemplo, é abrir um espaço no lado de fora da fábrica, para receber as pessoas, fazer degustação… Além disso, também está no planejamento ampliar a produção, com a inauguração de mais um barracão para a produção de hidromel.

Um negócio que começou como uma brincadeira

A relação de Henrique com o hidromel começou por volta de 1999. Apaixonado por literatura, ele acabou descobrindo sobre a existência da bebida num livro. Na época, já brincava de fazer outras bebidas, como cerveja, licor e vinho, e resolveu que seria uma boa tentar fazer um hidromel para experimentar a milenar bebida.



Na época, contudo, a dificuldade era muito maior para se encontrar informações sobre o assunto, uma vez que a internet ainda era incipiente. “Eu achei só uma receita, muito tosca, que falava que tinha de usar mel velho e não sei o que. Consegui um mel assim com um amigo da minha mãe e fiz o hidromel. Óbvio que ficou uma porcaria”, recorda o produtor, aos risos. “Mas eu sabia que não era aquilo o hidromel, não era possível que fosse aquilo que os caras bebiam antigamente.”



Alguns anos se passaram e Henrique montou um grupo de estudos medievais em Curitiba. Nesse grupo, os participantes faziam pesquisas diversas ao longo do ano abordando temas como as danças medievais, comidas e bebidas típicas. Ao final do ano, se reuniam numa chácara (a mesma onde hoje fica a fábrica da Kheiron), apresentavam suas pesquisas e faziam um banquete medieval. Foi quando ele resolveu tentar, mais uma vez, fazer o hidromel.

“Comecei a estudar mais sobre e aí eu achei materiais [sobre hidromel] em inglês, francês e alemão. Era difícil fazer a tradução, mas eu comeceu a brincar mais, a fazer mais e comecei a acertar a receita. Foi quando eu percebi que tinha uma coisa boa ali, que tinha um caminho que poderia ir seguindo.”

Henrique Nadolny Hertel, empresário