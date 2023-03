Divulgação/Prefeitura de Aracaju

Moradores da região norte da capital paranaense declararam guerra aos borrachudos, que vem atacando cada vez mais e em qualquer horário ou local. A reclamação chegou até a Câmara Municipal, que encaminhou a demanda à prefeitura. E na semana passada, os curitibanos indignados com a infestação dos borrachudos criaram um perfil no Instagram para compartilhar as péssimas experiências com o inseto e exigir providências do poder público.

O vereador Bruno Pessuti (PODE) fez um pedido pedido de controle biológico da situação. Para a Prefeitura, a proliferação dos borrachudos está ligada ao regime de chuvas junto ao calor. O executivo afirma que estuda formas de minimizar o incômodo.

No perfil, há relatos como do dono de uma academia de tênis, que precisa distribuir repelente para os atletas conseguirem treinar. Há também apontamento de rios e locais com grande concentração de borrachudos. “Moro no Pilarzinho e sinto que de uns anos pra cá realmente está impossível passar tempo ao ar livre sem se incomodar com os borrachudos. Na escola, no parque e até na Igreja já fui picada, mesmo tomando banho de repelente. As crianças são as que mais sofrem, tem reações alérgicas e fazem feridas no local da picada. A situação exige providências coletivas, já não é uma questão individual”, afirma uma das seguidoras do perfil https://www.instagram.com/borrachudoscuritiba/.

Os mais afetados são os moradores dos bairros Santa Cândida, Boa Vista, Bacacheri, Barreirinha, Cabral, Juvevê, Ahú, Bom Retiro, São Lourenço, Cachoeira, Vila Tingui, Atuba, Taboão, Pilarzinho e Abranches.

Sobre os borrachudos

Simuliidae, popularmente como borrachudos, são mosquitos negros pequenos de países tropicais, medindo de 1 a 5 mm de comprimento, que vivem perto de rios e florestas. Têm antenas formadas por 11 artículos, lembrando um chocalho de cascavel. Seu corpo é robusto, normalmente de cor escura (negro, marrom ou cinza). Possui asas membranosas, com nervuras anteriores fortes.