Divulgação SESA/SIATE

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), por meio Escola de Saúde Pública (ESPP), publicou edital de credenciamento para mais um curso de formação de instrutores do Siate (Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência). A capacitação oferece aulas práticas, presenciais, teóricas e a distância com vagas em quatro cidades: Curitiba, Cascavel, Maringá e Londrina. São 84 vagas de instrutor para profissionais de saúde do Estado.

A ação pretende fortalecer a atuação destes profissionais na atenção pré-hospitalar, primeiros socorros e na prestação de atendimento ágil e seguro aos pacientes.

“Diariamente, os profissionais que atuam na atenção pré-hospitalar ao trauma salvam vidas de centenas de paranaenses. Os investimentos nessa área são essenciais para proporcionar cada vez mais segurança, agilidade e habilidade”, disse o secretário César Neves.

O credenciamento para as 430 horas de aulas é feito pelo Corpo de Bombeiros, a ESPP e o Centro Formador de Recursos Humanos Caetano Munhoz da Rocha (CFRH) no Edital nº 03/2023 – Sesa/ESPP. O documento para inscrição estará disponível até o dia 9 de abril.

CURSO – Os profissionais selecionados atuarão como instrutores no Curso de Socorristas, que anualmente forma cerca de 120 profissionais militares para atuar no Siate e que também disponibiliza 24 vagas para profissionais civis atuantes no atendimento pré-hospitalar do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

SIATE – É um serviço prestado pelo Corpo de Bombeiros do Paraná, em conjunto com a Sesa. Sua missão é atender as vítimas de acidentes com socorro imediato adequado e condições ideais de transporte aos hospitais, a fim de evitar o agravamento das lesões e melhorar as chances de sobrevivência do acidentado.