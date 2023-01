Divulgação/Assessoria de Imprensa

O Shopping Curitiba preparou uma programação lúdica para as férias escolares, que incentiva o brincar livre, a criatividade e a interação entre as crianças. Com brincadeiras clássicas, a programação acontece novamente nesta sexta (27), sábado (28) e domingo (29), das 14h às 18h, no Largo Curitiba (piso L2).

Os pequenos irão se divertir com brincadeiras como corda, elástico, bambolê, cama-de-gato, amarelinha, jogo da velha, peteca, peão, teatro de fantoches, pintura facial, brinquedos em tecido, madeira e papelão.

Além disso, haverá mesa de pintura da Mili, umas das maiores marcas do Brasil em soluções para cuidados pessoais. A mascote da marca estará presente no shopping, divertindo e tirando fotos com as crianças e distribuindo doces para a garotada.

O Colégio Stella Maris também estará presente, distribuindo balões para a criançada.

A programação tem curadoria do Muralzinho de Ideias.

Brincadeiras de férias – Shopping Curitiba

Quando: 27, 28 e 29 de janeiro, das 14h às 18h

Quanto: gratuito

Onde: Largo Curitiba, Piso L2