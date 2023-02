(Cido Marques/FCC)

Super-heróis, zumbis e matinês, Curitiba tem folia para todas as idades, seja para participar ou para assistir. A programação carnavalesca organizada pela Fundação Cultural de Curitiba para este fim de semana na Rua Marechal Deodoro e no Calçadão da XV de Novembro não vai deixar as crianças de fora.

No sábado (18/2), uma legião de heróis e outros personagens da cultura pop vão desfilar pela Marechal Deodoro no Carnaval Nerd. A concentração começa às 10h, na Praça Zacarias.

Por volta das 13h, os cosplay (pessoas fantasiadas) de personagens de livros e filmes como Star Wars e Harry Potter seguem até a Rua Doutor Faivre onde fica o Shinobis – Cultura e Gastronomia, dedicado aos fãs do universo geek.

Matinê dos Curitibinhas

À tarde, os heróis saem das ruas e abrem alas para os curitibinhas foliões. Com animação da banda show do Polakinho, no sábado, às 15h, tem baile infantil para famílias na esquina das ruas Marechal Deodoro com Monsenhor Celso.

Ao som de marchinhas carnavalescas, samba-enredo e muita música infantil, a folia para as crianças e famílias se repetirá no domingo (19/2), no mesmo horário e local.

Bloco de Sopros do Polakinho

No domingo (19/2), antes do baile infantil, o Bloco de Sopros do Polakinho vai percorrer a Marechal ao som de trompetes e trombones. Só de músicos serão 15 integrantes, dez nos metais e cinco percussionistas para embalar o desfile. Crianças acompanhadas de pais ou responsáveis legais podem participar da festa que tem indicação livre.

O Bloco de Sopros e o Cortejo de Percussão do Polakinho fará a concentração às 12h, na Travessa da Lapa e às 14h seguem a folia pela Marechal Deodoro até a esquina com a Avenida Marechal Floriano Peixoto. Após o desfile, a formação muda para a banda show que animará o baile infantil dos curitibinha.

Zumbis e outros monstros no Calçadão da XV

No domingo (19/2), a partir das 13h, milhares de monstros e seres horripilantes de todos os tipos voltam a desfilar no Carnaval de Curitiba. A tradicional Zombie Walk será no Calçadão da Rua XV de Novembro, em direção à Praça Santos Andrade.

A partir das 10h, crianças, jovens e adultos com maquiagens assustadoras e muito sangue artificial começam a chegar na região da Boca Maldita para o grande retorno. Antes da pandemia, em 2020, a Zombie Walk reuniu em Curitiba cerca de 20 mil pessoas.

Barracas de maquiagem para auxiliar os zumbis de última hora e shows de bandas locais, além de apresentação de bailarinos com a música Thriller, de Michael Jackson, prometem animar monstros e público.

Folia para crianças

SÁBADO (18/2)

Carnaval Nerd

Concentração a partir das 10h, na Praça Zacarias (Rua Marechal Deodoro com Dr. Muricy – Centro)

Largada: 13h

Bailinho infantil – matinê

Local: Rua Monsenhor Celso na esquina com a Marechal Deodoro

Início: 15h

DOMINGO (19/2)

Zombie Walk

Concentração a partir das 10h, na Boca Maldita

Largada: 13h

Bloco de Sopros do Polakinho

Concentração a partir das 12h, na esquina da Travessa da Lapa

Largada: 14h

Bailinho infantil – matinê

Local: Rua Monsenhor Celso na esquina com a Marechal Deodoro

Início: 15h