(Arquivo Bem Paraná)

O clima pode ser estável em Curitiba hoje e amanhã e as temperturas podem subir um pouco, chegando aos 25ºC na quinta-feira. A estabilidade atinge todo o Paraná. Mas o dia de hoje pode ter um pouco de tudo. Estava previsto que o dia começaria com possibilidade de nevoeiro. O sol aparece pela manhá, mas o dia também deve ter momentos com cobertura de nuvens, como aconteceu ontem. Podem ocorrer chuviscos localizados. A partir da sexta-feira, está prevista a entrada de uma nova frente fria que deve trazer chuva para o Estado. Pela previsão do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), serão pelo menos cinco dias seguidos com tempo instável. Apesar disso, as temperaturas não devem cair muito desta vez, com mínimas entre 16 e 18 graus e máximas de 22 a 25 graus. Depois devem vir novos dias de sol. Ontem, a tarde foi com temperaturas agradáveis em grande parte das regiões paranaenses, porém, entre o Oeste e o Noroeste, a tarde ficou abafada com os termômetros chegando aos 30ºC. Também foi um dia de baixa umidade relativa do ar nos municípios do interior.