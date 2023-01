Franklin de Freitas

A programação de espetáculos do Natal de Curitiba – Luz dos Pinhais 2022 terminou antes do Natal, mas a decoração e as luzes natalinas pela cidade se estende até próximo domingo. Quem não conseguiu ver toda a decoração tem até 8 de janeiro para se programar. Também continuam até o domingo os nostálgicos carrosséis do Parque Tanguá e do Passeio Público, com passeios gratuitos para a criançada. As árvores de Natal montadas por toda a cidade também seguem iluminadas até o fim de semana.



Entre os pontos que ainda podem ser visitados, a decoração na Rua XV de Novembro e Palácio Avenida, o Jardim Botânico, a Bola Gigante de Natal na Praça Afonso Botelho, Jardinetes na Rua General Mário Tourinho, Memorial Paranista, Rodoviária e estações-tubo.