Reprodução/DER-PR

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) está reforçando a sinalização viária da PR-423, entre Araucária e Campo Largo, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC). O trecho atendido tem uma extensão de 27,9 quilômetros, e vai desde o viaduto sob a BR-476 até o entroncamento com a BR-277.

A principal novidade do DER/PR foi a instalação de defensas metálicas e terminais absorvedores de energia para velocidades de até 80 km/h. Os dispositivos, instalados nos km 13, km 29 e km 35, auxiliam na absorção do impacto em caso de acidentes nos trechos da rodovia próximos a pontos críticos, como rios e viadutos.

Além disso, já foram executadas nova pintura da sinalização horizontal, e seguem em execução a implantação de novas placas de sinalização e a instalação de tachas refletivas, que são importantes para auxiliar a condução dos motoristas no período noturno e em situações climáticas adversas.

O reforço é feito através do Programa de Segurança Viária das Rodovias Estaduais (Proseg Paraná), que é um dos maiores programas do Brasil com foco na diminuição do número de mortes por acidentes nas estradas. Até 2024, o Estado tem investimento previsto de R$ 412,2 milhões para reforço de segurança viária em 9.965,43 quilômetros de rodovias estaduais.

A PR-423 está incluída no Lote 1 do programa, que conta com aporte de R$ 49.977.283,35 para atender 877,44 km das rodovias estaduais da Superintendência Regional Leste do DER/PR.